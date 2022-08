Baschi, ruba tre gelati in trattoria e li mangia sul posto: denunciato

ORVIETO – Un giovane orvietano di 24 anni è stato denunciato a piede libero per aver rubato tre gelati in trattoria, prendendoli dal frigorifero dopo l’orario di chiusura del locale. Non contento, li ha mangiati sul posto. Il giovane è riuscito a introdursi la scorsa notte nel locale non senza determinare l’attivazione dell’allarme. Da qui la segnalazione del proprietario. Già noto alle forze dell’ordine, il ragazzo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Terni, con l’accusa di furto aggravato.