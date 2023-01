Baschi, donna ottantenne trovata morta in casa: si indaga sulle cause

BASCHI.- Una donna di 80 anni è stata trovata morta in casa nella propria abitazione a Baschi, frazione di Morre. Sono stati i familiari a dare l’allarme dopo che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Da qui la chiamata del 118 che però ha potuto solo constatare il decesso, molto probabilmente avvenuta per cause naturali.

Ovviamente però le indagini per chiarire le esatte cause del decesso sono ancora in corso. Il fatto è stato portato ovviamente all’attenzione della Procura di Terni che deciderà nelle prossime ore se disporre l’autopsia sul corpo dell’anziana.