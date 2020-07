Baschi, albero cade in mezzo alla carreggiata e si abbatte su un’auto: tutti illesi per miracolo

BASCHI – L’improvviso maltempo estivo che si è abbattuto sul alcune zone dell’Umbria sta provocando conseguenze alla circolazione. In particolare, il forte vento ed il nubifragio che hanno colpito l’orvietano, nel tardo pomeriggio di venerdì 3 luglio sono la causa della caduta di un grande albero in mezzo alla carreggiata lungo strada statale 205 Amerina nei pressi dell’ingresso al territorio del comune di Baschi.

Nella caduta l’albero ha colpito una autovettura in transito senza fortunatamente ferire nessuno degli occupanti del veicolo. I vigili del fuoco sono sul posto per provvedere alla rimozione dell’albero, ma intanto Baschi non è raggiungibile dalla zona Baschi Scalo-Orvieto. Nessun problema per il traffico che è diretto sulla strada statale 448 Baschi-Todi.