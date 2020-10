Bartoccini Fortinfissi Perugia, esonerato Bovari in panchina Mazzanti

PERUGIA – Il presidente Antonio Bartoccini comunica la difficile decisione maturata poche ore fa d’interrompere consensualmente il decennale rapporto di collaborazione con coach Bovari. Il presidente Bartoccini vuole riconoscere un enorme ringraziamento a coach Fabio Bovari che con le sue capacità ha saputo portare Perugia di nuovo in Serie A1 e gli augura tutto meglio per il suo futuro. Unitamente a coach Bovari lo staff tecnico sportivo ha deciso d’interromprere il rapporto consegnando le dimissioni. La società è già a lavoro per individuare le nuove figure che avranno il compito di risollevare la squadra in questo complicato momento.

Mazzanti È Davide Mazzanti il nuovo allenatore della Bartoccini Fortinfissi Perugia. Nato a Fano il 15 ottobre 1976 Davide Mazzanti sarà il nuovo allenatore della Bartoccini , Fortinfissi Perugia, per lui l’arduo compito di prendere una squadra a stagione in corso. Coach Mazzanti esordisce in panchina a 27 anni nel 2002/03 in serie A2, come assistente alla Pema Corplast Corridonia. Poi due stagioni in B1 sempre da assistente, quindi la serie A1 con Santeramo. Conclusa la stagione diventa allenatore capo alla Teodora Ravenna in serie B1, l’anno seguente (nella stagione 2007/08) per due stagioni, torna a fare il vice ma in A1 nella Foppapedretti Bergamo vincendo nel 2009 la Champions League, superando in finale proprio qui a Perugia la Dinamo Mosca. Da lì la chiamata del Club Italia. Dal 2010 al 2012 torna a Bergamo vincendo nel 2011 il primo scudetto. Nella stagione 2014/15 con Casalmaggiore, conquista in rimonta il secondo scudetto. L’anno seguente insieme a Serena Ortolani, passa all’Imoco Conegliano conquistando il terzo scudetto dove rimane fino alla stagione 2016-2017 quando riceve la chiamata per diventare CT della Nazionale Italiana Femminile dove all’ultimo mondiale conquista l’argento insieme alle sue ragazze.