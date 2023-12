PERUGIA – La Bartoccini si illude di chiudere la partita in 3 set, ma questa volta deve faticare più di altre volte per avere la meglio della Vtb Fcr Edil Bologna. Alla fine, nel pomeriggio di domenica 3 dicembre, sotto le volte del Palabarton, arriva comunque una vittoria per 3-1 nella seconda giornata del girone di ritorno di Serie A2 girone A. Partenza super delle Black Angels, come al solito, che conquistano agilmente i primi due set con i punteggi di 25-17 e 25-13. Coach Zappaterra cerca allora nuove risorse dalla panchina e le trova in una Tellaroli in gran spolvero (16 palloni a terra per lei) che, insieme alle sue compagne, difende e attacca con precisione innervosendo una Bartoccini Fortinfissi che invece appare meno attenta e precisa. Le emiliane riaprono così i conti vincendo il terzo parziale con il risultato di 21-25. Nell’ultimo set Giovi rimanda in campo una Kosareva lasciata a riposo che, insieme a una super Traballi (top scorer del match con 25 punti) e una Sirressi Mvp della sfida, scaccia i fantasmi e permette a Perugia di chiudere la quarta frazione di gioco con il punteggio di 25-22. Dunque altri 3 punti per la Bartoccini che centra l’undicesima vittoria su altrettante gare e rimane fissa in vetta con 31 punti. Busto Arsizio, vittoriosa per 0 a 3 sul campo del fanalino di coda Pescara, rimane in scia a quota 29. Prossimo appuntamento ancora al Palabarton il prossimo fine settimana: domenica 10 dicembre Perugia riceverà la visita del Cda Talmassons.