Barbanera guarda al 2024 e disegna la mappa dei fortunati

PERUGIA – Ruota intorno a un importante evento astrologico, il ritorno di Plutone in Acquario previsto dopo ben 240 anni, il prossimo 19 novembre, l’almanacco Barbanera 2024. Secondo chi edita la pubblicazione l’influsso del pianeta “spingerà tutti alla ricerca di nuovi e più equi assetti sociali”. Sfogliando le pagine dello storico almanacco Barbanera, ora “memoria del mondo” Unesco, oltre alle previsioni e alle curiosità sul cielo, anche buone pratiche della tradizione per il rispetto della terra e poi pillole di saggezza e di ottimismo “per un approccio al mondo armonioso e consapevole e tanti utili consigli per un vivere quotidiano sempre più ricco di piccole soddisfazioni e antiche certezze”.

Le fasi della luna

Come sempre, sono le fasi della Luna e il ciclo delle stagioni. Un almanacco, ambientalista per vocazione, che suggerisce idee contro lo spreco, buone pratiche per fare la cosa giusta al momento giusto in casa e in cantina, nell’orto e nel frutteto, in giardino e sul balcone. E inoltre antichi rimedi per il benessere psicofisico, ricette delle tradizioni regionali italiane e curiosità storiche e scientifiche che si uniscono ai i grandi classici della cultura d’almanacco: gli specchietti sintetici delle coltivazioni e dei cibi di stagione, i proverbi, l’oroscopo e la tavola delle effemeridi con i santi del giorno, gli orari del levare e calare del sole e della luna, le previsioni meteo, curiosità astronomiche e le più importanti ricorrenze religiose e civili.

La storia

L’almanacco Barbanera ancora oggi nasce in Umbria, a Spello, in un complesso rurale del Settecento. E’ qui infatti che si trovano la redazione, l’orto giardino delle stagioni, uno scrigno di biodiversità, e la fondazione Barbanera 1762, che dal 2002 si occupa della gestione di una biblioteca specializzata in editoria popolare e dell’archivio storico della Campi, casa editrice del Barbanera. Custodisce inoltre una collezione di lunari e almanacchi con oltre 50.000 volumi e documenti e 12.000 almanacchi e lunari.