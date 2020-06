Bando per il contributo affitti: al Comune di Perugia arrivano più di 300 domande in pochi giorni

PERUGIA – Una mole di domande che descrive il momento di difficoltà che vivono molte famiglie. Nel giro di trenta sei ore sono già più di 300 le domande inviate al Comune di Perugia riguardo al bando per l’accesso ai contributi a sostegno dell’affitto. A fare il punto sulla procedura è l’assessore comunale al Welfare Edi Cicchi. Da martedì e fino al 17 luglio è possibile presentare la richiesta esclusivamente online, attraverso il sito del Comune, ma per chi non fosse in grado ci sono a disposizione altre possibilità: a fornire supporto, oltre agli enti già preposti alla tutela degli inquilini, anche il Digipass all’interno del Museo della scienza-Post di via Pinturicchio, Croce rossa, Acli, ‘La portineria’ di Arci a Monteluce e i sindacati dei pensionati di Cisl e Uil. “I soggetti già in carico al servizio territoriale e che avessero problemi per gli spostamenti – spiega il Comune – potranno far riferimento agli operatori che svolgono assistenza domiciliare presso di loro”.

Collaborazione “Ringrazio sentitamente anche queste realtà – dice Cicchi – che si sono rese disponibili a collaborare; un fatto che testimonia l’esistenza di un vero e proprio lavoro di sussidiarietà orizzontale, orientato a creare coesione sociale e che vede collaborare efficacemente non solo gli uffici dell’ente tra di loro ma anche l’ente stesso con altre realtà del territorio». Quanto al bando, «nonostante la mia impronta sia quella di interventi strutturati, che si collochino nel più ampio spettro delle politiche a sostegno della persona in tutte le difficoltà che può incontrare lungo il cammino, questo contributo – conclude l’assessore – si rivela senz’altro fondamentale all’interno della crisi anche sociale ed economica che l’emergenza Covid ha comportato”.