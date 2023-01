Bandecchi: “Vendo la Ternana, nell’incertezza non si investe sul calcio”

TERNI – La notizia arriva a sorpresa, rispondendo ad un commento su Instagram: “La vostra Ternana la vendo, purtroppo è inevitabile. Ma resto candidato a Sindaco e continuerò con le mie aziende”.

Parole di Stefano Bandecchi, patron della Ternana, che poi spiega che “per quanto riguarda il Palazzetto dello Sport vedremo, in base a cosa hanno deciso ieri a mia insaputa. Così ci sarà da ridere”.

A richiesta di chiarimenti, Bandecchi aveva risposto che “i soldi sequestrati non aiutano e il Consiglio di Amministrazione della Cusano ha stabilito che nell’indecisione amministrativa e giuridica non ritiene sia necessario investire nel calcio“.

Insomma, a quanto sembra, un’accelerazione su un percorso che parecchi a Terni cominciavano a dare per probabile. Di certo c’era comunque che già da tempo Bandecchi aveva messo in vendita il 45% delle azioni “ma finora non si è presentato nessuno”.