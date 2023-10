Bandecchi lancia l’ex grifone Baiocco candidato sindaco a Perugia

PERUGIA- Davide Baiocco sarà il candidato a sindaco di Perugia per Alternativa Popolare. Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e coordinatore del partito, lo comunica ufficialmente, in una nota nella quale si sottolinea che la presentazione ufficiale avverrà lunedì 9 ottobre alle 11 alla sala della Vaccara.

Le parole su Baiocco

“Davide Baiocco – si legge nella nota a firma del coordinatore provinciale Christian Brutti – è una figura di spicco nella comunità perugina, sia quale sportivo che ha saputo raggiugere i massimi livelli giocando per anni in Serie A, sia quale imprenditore dinamico, capace e onesto.

La sua esperienza maturata vivendo per anni nelle maggiori città italiane e creando relazioni con presidenti/imprenditori e manager di altissimo livello e, sopra ogni cosa, la sua inesauribile passione per Perugia, lo rendono il candidato ideale per guidare il Comune di Perugia verso un futuro ricco di opportunità”.

Le altre forze

Resta da capire ora come si muoveranno le altre forze. Il centrodestra dovrebbe puntare su Margherita Scoccia, di Fratelli d’Italia, attuale assessore comunale, mentre dal summit a Roma del centrosinistra non è uscito ancora un nome certo. C’è chi dice che si stia provando a convincere l’ex grifone Fabrizio Ravanelli, per un inedito derby biancorosso.