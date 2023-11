Bandecchi “lancia” Corridore per la Regione: “Aria di cambiamento”

TERNI – Esattamente nello stesso giorno in cui partì la candidatura a sindaco di Terni di Stefano Bandecchi, parte quella per la regione del numero due di Palazzo Spada, Riccardo Corridore e nello stesso posto, l’Hotel Garden. La prima novità clamorosa è al tavolo dei relatori, dove siede l’ultimo arrivato, il sindaco di Lugnano in Teverina Gianluca Filiberti.

Già esponente del Pd, noto alle cronache per essere da 8 anni a capo del comune amerino con una giunta politicamente trasversale (il suo vice è il leghista Alessandro Dimiziani), oggi sale anche lui sul carro di Bandecchi: “Serve il coraggio di cambiare. Al partito di cui ho fatto parte per anni, ho dato tutto me stesso. A me e soprattutto ai cittadini, il partito non ha dato nulla”, ha detto.

Gli interventi

“Chi si chiede perché questa presentazione sia avvenuta a Terni piuttosto che a Perugia, non ha capito nulla di noi. Alternativa Popolare in Umbria si chiama Riccardo Corridore, è lui il vero arteficie della realizzazione di questo progetto – ha detto Bandecchi – . È stato il primo a pensare, un anno fa, che questa macchina si sarebbe potuta rimettere in moto. Il bilancio del Comune di Terni che presenteremo, non lo ha fatto Bandecchi ma è stato costruito da AP, da tutti gli assessori e dai nostri consiglieri. Vi dico che lo stanno realizzando anche i nostri dirigenti che mettono in campo un grande spirito di responsabilità, di coesione.Riccardo Corridore è il vero uomo del fare, è lui che ha scelto i nostri assessori e di cui mi fido ciecamente”.

“L8 Giugno – dice Corridore – noi ci saremo per superare i vecchi schemi. Perché i cittadini umbri si sono ormai assufatti, rassegnati alla non politica, in una discesa continua che sembra non avere fine. La nostra era una grande nazione, così come l’Umbria era una grande regione e città come Perugia e Terni erano grandi città. Ma non abbiamo saputo conservare quello spirito e ora spetta a noi indicare la strada, secondo quattro cardini: tradizione, innovazione, coraggio di decidere e speranza del cambiamento”.