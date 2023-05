Bandecchi: “La Ternana è in vendita”. Il Comune certifica l’incompatibilità

TERNI – L’annuncio è arrivato da Bandecchi stesso, a margine del suo insediamento come sindaco di Terni e poco prima della proclamazione della sua Giunta: la Ternana è in vendita.

Bandecchi ha ricevuto da parte della segreteria comunale la comunicazione di una presunta incompatibilità fra il ruolo di sindaco e quello di proprietario dell’Università Niccolò Cusano, a sua volta azionista unica della Ternana Calco e quindi concessionaria per l’utilizzo del Libero Liberati. Una posizione che, secondo la ricostruzione dello staff del sindaco, sarebbe prevista da un documento allegato al regolamento comunale di recente modifica. Di conseguenza, hanno spiegato i tecnici comunali, sarebbe impedirebbe all’università anche la costruzione del nuovo centro sportivo, del nuovo stadio e della clinica privata prevista nel piano di project financing. “Vorrà dire che le costruirà il prossimo proprietario della Ternana – ha commentato Bandecchi – Se è questo che vogliono, io ho già messo in vendita la squadra. Avevo già tre o quattro proposte che adesso vaglieremo”. Le cause di incompatibilità del sindaco, in ogni caso, saranno discusse in occasione della prima riunione del consiglio comunale.