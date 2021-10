Bandecchi: “Farò il centro sportivo altrove, Terni non risponde”, è già scontro politico

TERNI– Già alle prese con la vicenda della clinica da annettere al rifacimento dello stadio, il cui progetto è atteso in Regione a breve e rischia di incagliarsi fra le beghe politiche in seno alle anime del Carroccio (visto che si tratterà di fatto di togliere dei potenziali clienti alle cliniche perugine), il patron della Ternana Bandecchi se n’è uscito ieri sera con un video su Instagram nel quale minaccia di spostare fuori Terni – magari nella sua Livorno – il progetto per il centro sportivo, previsto in zona Villa Palma, del quale a settembre è stata presentata la manifestazione di interesse.

A Maggio abbiamo presentato una manifestazione di interesse, siamo a Novembre e non è successo niente, è assurdo”, ha spiegato Bandecchi, agitando lo spettro del disimpegno anche dalla Ternana quando fra due anni scadrà il nuovo accordo triennale.

Ovviamente la provocazione – ma non troppo, visto il contestuale impegno di Bandecchi nel Livorno, attualmente in Eccellenza dopo il fallimento, ha scatenato un effetto domino anche a livello politico.

Il primo a tornare sulla questione è stato il vicepresidente Tagliavento che a margine della conferenza stampa di Terni col Cuore ha spiegato: “Bisogna cercare di snellire i tempi. Non è possibile che dal 14 maggio, quando abbiamo annunciato la manifestazione di interesse, siamo arrivati al 21 ottobre e ancora non abbiamo risposte. E pensare, che ci sono comuni limitrofi che mi stenderebbero tappeti rossi per realizzare questo progetto. Ma io, da ternano, questa cosa io la voglio fare nella mia città“.

Latini rassicura

Tagliavento precisa che non è un attacco politico, ma nel video Bandecchi aveva di fatto preso la mira chiaramente. Latini a tarda sera ha telefonato a Tagliavento per rassicurarlo che sulla questione c’è identità di vedute ma intanto prima di una presa di posizione ufficiale passano 20 lunghe ore. E il lungo comunicato diffuso dal sindaco è riassumibile nel concetto “E’ tutto sotto controllo”: “C’è un cronoprogramma che sto personalmente seguendo e che in breve vedrà la definizione dei contenuti della necessaria variante parziale al PRG finalizzata alla realizzazione del centro sportivo. Contestualmente si sta procedendo alla valutazione dell’offerta economica per l’alienazione dell’area. Ribadisco dunque che non c’è alcun dubbio sulla comune volontà di realizzare questo impianto sportivo, né tentennamenti: c’è una procedura sulla quale si sta lavorando e che intendiamo portare a compimento nel più breve tempo possibile”, spiega

Melasecche e Nevi

Intanto però le bordate sono arrivate bipartisan. Già in mattinata l’onorevole Raffaele Nevi di Forza Italia, il principale sponsor di Bandecchi a Terni, era stato chiarissimo: “Da sempre penso e dico che la pubblica amministrazione deve essere veloce nel dare risposte (positive o negative che siano) quando gli imprenditori vogliono investire. Capisco bene che spesso la politica non può fare molto per i limitati poteri che ha rispetto al lavoro dei dirigenti pubblici ma occorre seguire giorno per giorno il lavoro e assegnare delle priorità precise. Sono sicuro che il Comune dì Terni ha ben compreso l’importanza dì avere in città un imprenditore come Bandecchi e sono certo che in tempi rapidi arriverà una risposta. Abbiamo assoluto bisogno di investimenti e di rilanciare l’identità della nostra città come città in cui si punta sempre più su salute e benessere”.

Poi arriva Enrico Melasecche, assessore regionale apolide dopo la cacciata dalla Lega, che non è meno tenero: ” Sì al centro sportivo a Villa Palma della Ternana – scrive in un post su facebook – e basta con gli azzeccagarbugli dei soliti, immancabili, ni e no. Terni è stata portata al disastro anche per i veti incrociati di politici incapaci e di dirigenti spesso inadatti a ricoprire il proprio ruolo. Non vorrei constatare che si sia tornati a prima di tre anni fa. Occorre autorevolezza, lucidità e coraggio”, incalza l’assessore, rilevando che “non è possibile che dopo cinque mesi il Comune di Terni continui a bloccare un’opera che valorizza il territorio, patrimonializza la Ternana, investe e crea lavoro”.

Le opposizioni

Ovviamente si fanno sentire le opposizioni a Palazzo Spada: “La giunta Latini sbaglia anche i gol a porta vuota. Il fatto che questa amministrazione non riesca a dare risposte immediate alla Ternana calcio per quanto riguarda il centro sportivo di Villa Palma, ci fa temere – sostengono in una nota congiunta i consiglieri comunali del Pd, Movimento Cinque Stelle, Senso Civico e Terni Immagina – che quella partita più complessa che si gioca in Regione Umbria per il nuovo stadio, rischi di essere persa ancor prima del fischio d’inizio, visto l’atteggiamento della giunta Tesei e delle destre. (…) Dopo essere stati esclusi dai finanziamenti del bando sport e periferie, dopo aver perso i fondi complementari del PNRR di adeguamento e miglioramento sismico delle scuole, adesso arriva la doccia fredda sul centro sportivo della Ternana Calcio che rischia di mettere una pietra tombale anche sul progetto stadio di cui si stanno perdendo le tracce (…). Quello che però ci colpisce di più è il dubbio è che se la giunta Latini tratta il Presidente della Ternana in questo modo, non osiamo immaginare come vengano trattati altri imprenditori il cui operato in città avviene a distanza dei riflettori del dibattito mediatico, bisognerebbe consultare il famoso vademecum di cui sopra. L’amara verità è che l’Amministrazione Comunale non è capace di attrarre investimenti: chi vuole contribuire allo sviluppo economico trova, infatti, dinanzi a sé solo ostacoli e zavorre lungo il suo tragitto. Una città dove gli unici a trovare le porte sempre spalancate sono le grandi multiutility a cui c’è da svendere qualcosa.

Siamo certi che se Bandecchi avesse presentato un progetto per una nuova discarica, un inceneritore o un impianto capace di attrarre i fanghi reflui di tutta la regione, avrebbe avuto ben altre attenzioni”.