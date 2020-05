Bandecchi al Liberati: “Ternana pronta per i playoff, Coppa Italia unico merito sportivo”. Lutto: è morto Nardin

TERNI– Visita a sorpresa del presidente della Ternana Stefano Bandecchi alla squadra. Per rispettare le norme sul distanziamento sociale, giocatori e staff tecnico si sono accomodati sugli spalti nella zona dei Distinti B mentre il patron, accompagnato dal vicepresidente Paolo Tagliavento e dal team manager Mattia Stante ha parlato loro per oltre un’ora. Poi si è fermato dai cronisti:

“Ho trovato la squadra vogliosa, era stanca di non fare niente. – spiega Bandecchi – Noi siamo pronti per giocare i playoff se decideranno che dovremo giocarli. Sulla riforma, certamente non auspico una serie C a 60 squadre come quella che abbiamo visto adesso perchè per me la situazione economica italiana non è più tale da poter far fare questi investimenti a realta di serie C. Un giocatore che prende 100.000 euro, costa in realtà più del doppio. Mi auspico una serie professionistica adeguata, con squadre e bacini di utenze adeguate. La Coppa Italia? E’ l’unico vero merito sportivo da considerare. Ci sono due squadre pronte, noi e la Juventus Under 23: non vedo il problema nel chiuderle un mese in albergo e permettere loro di fare la finale. Il campo verde è quello che segna e decide: non siamo stati ripescati perchè eravamo scarsi sul prato verde. Ora invece il campo dice altro”

Campo e non solo. Subito dopo, Bandecchi si è recato dal sindaco Latini per parlare probabilmente ancora dello stadio. Giovedì mattina invece, il vice presidente Tagliavento sarà insieme al presidente della provincia Giampiero Lattanzi a presentare lo stato dell’arte dei lavori a via Sabotino, dove è in costruzione la casa del settore giovanile: “Andiamo avanti, ci fermerà solo la morte”, dice Bandecchi.

Playoff. Intanto, rispetto al precedente orientamento, la Lega Pro sembra aver cambiato idea e da quello che emerge dopo la riunione che si è svolta martedì 26 maggio, si va verso i playoff e non più verso lo stop. Ma Lega specifica pure che, tra le stesse squadre in una posizione di classifica tale da averne diritto, giocherebbero i playoff solo quelle che accettassero e decidessero di farlo. Dunque, se qualcuna di queste dovesse non essere in grado di tornare in campo, sarebbe esclusa. Confermata la promozione diretta delle tre capoliste dei gironi, vale a dire Monza, Vicenza e Reggina. Riguardo alla salvezza, playout con la stessa pocedura dei playoff e sempre in base al format attuale. Retrocesse direttamente in serie D le ultime dei tre gironi, vale a dire Gozzano, Rimini e Rieti, ma il girone C avrebbe tra le square direttamente finite in serie D anche Rende e Bisceglie, a causa del loro ampio distacco dal quartultimo posto.Ma le tre retrocesse hanno già manifestato il loro malumore, ma anche realtà come il Rende, che vorrebbero giocarsi i playout.

Parola adesso al Governo, che venerdì deciderà probabilmente su tutto: date e condizioni per la ripartenza.

Lutto. Nel frattempo, giunge una triste notizia: è scomparso Aldo Nardin, il portiere protagonista della salita in serie A e poi della seconda stagione in massima serie. Goriziano, 72 anni, viveva da tempo ad Arezzo e recentemente aveva visto aggravarsi le sue condizioni di salute. Un recente sondaggio di calciofere.it lo aveva eletto miglior portiere della storia rossoverde. Alla famiglia di Nardin giungano le nostre condoglianze.