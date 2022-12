Bandecchi acquista la Cooperativa Ternipan e adesso punta la Treofan

TERNI – La Cooperativa Ternipan, che da 4 anni gestisce con affitto di ramo d’azienda il panificio a marchio Interpan (ex Novelli) passa di mano alla Cuochissimo, società “spin-off” della Unicusano. In vista dell’asta per l’acquisto del ramo pane dell’ex Gruppo Novelli fissata per il 20 dicembre 2022. Ad annunciare la novità è stato nel pomeriggio di venerdì il patron della Ternana Calcio e dell’Unicusano Stefano Bandecchi in un video

“Proprio in questa settimana, a Terni, l’Università Niccolò Cusano attraverso un suo “spinoff”, cioè Cuochissimo, – ha spiegato Bandecchi – ha rilevato Ternipan, che ora si chiama Universo Pane. Universo Pane è la nuova società che sta gestendo momentaneamente in affitto la fabbrica di Interpan. Abbiamo rilevato anche un’altra società di distribuzione che trasporta questo pane in tutta Italia“. Acquisizione che riguarda in sostanza in tutto 170 persone circa, 70 per quanto riguarda il panificio e un centinaio nell’azienda di distribuzione.

La Treofan

Non è tutto, l’imprenditore ha anche annunciato di voler provare ad acquisire la Treofan, che è in liquidazione da un anno mezzo dalla proprietà indiana Jindal: “Ho incominciato a interessarmi di questa cosa, abbiamo fatto alcune telefonate, credo che proprio in questi momenti ci sia un incontro con il curatore. Vogliamo vedere se sarà possibile anche qui fare qualcosa di importante e di nuovo. So che anche in questa azienda c’è tanta innovazione anche se i proprietari vecchi si sono portati via i brevetti italiani e ternani. Vorrà dire che tireremo fuori altri brevetti”.