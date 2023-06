Bandecchi a sorpresa: “Lascio la presidenza di Ternana e Unicusano”

TERNI – Altro giro, altro colpo a sorpresa di Bandecchi: “Ve lo dico io cosa succede – dice in un video su Instagram – lascio la presidenza di Ternana ed Unicusano.Ci sarà Paolo Tagliavento come amministratore unico. E il presidente della Ternana sarà qualcun altro, non più Stefano Bandecchi. Questo, è il colpo di scena. Stefano Bandecchi ha lasciato tutti gli incarichi e non conterà più nulla, né nell’università e né nella Ternana calcio. Quindi, domani, si farà presto a chiudere tutta l’operazione“.

Bandecchi parla alla vigilia del primo consiglio comunale, quello che dovrà discutere anche della sua incompatibilità fra la carica di sindaco e quella di presidente della Ternana. A questo fa riferimento il messaggio. Basterà per risolvere la questione? A leggere la relazione della segretaria comunale Noemi Spagna Musso, che peraltro fa riferimento al Tuel, sembrerebbe di no perchè il nodo è la proprietà, non la presidenza. E non paiono esserci margini per interpretare la norma.

Ma è chiaro che questa situazione apre nuovi scenari. Domani la maggioranza (20 consiglieri) dovrebbe astenersi, perchè a rigore normativo non può votare contro una legge dello Stato, ma dopo questa mossa, potrebbe anche invece optare per il “no”. A quel punto, la palla passerà probabilmente al Prefetto, che se riterrà insufficiente questa mossa di Bandecchi, farà opposizione. A quel punto, partiranno i tre gradi di giudizio. La questione è parecchio lunga e la Ternana rischia di rimanerci schiacciata.