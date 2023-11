Bandecchi a gamba tesa sui consiglieri comunali: “Solo io serio, gli altri cercano stipendio”

TERNI- Stefano Bandecchi senza freni. Il sindaco di Terni, dopo lo scontro sul linguaggio scurrile con gli esponenti dell’opposizione, tuona ancora contro tutta l’assiste di Palazzo Spada

In diretta nel programma televisivo ‘L’aria che tira’ su La7, il conduttore David Parenzo lo ha incalzato: “Lei però un giorno sì e l’altro pure litiga con qualcuno in quel tormentato consiglio comunale che sembra Saigon alle volte”.

Bandecchi replica: “Quel consiglio comunale comunale, come il parlamento, è molto mal frequentato. L’unico sano è il sindaco, gli altri sono inopportuni, disoccupati in cerca di stipendio”.

La risposta del Pd

Prima a rispondere, via social, Maria Grazia Proietti, consigliere comunale del Pd: “Caro signor sindaco, non so a quali componenti del consiglio comunale si riferisca. Nel mio caso il mio curriculum consegnato, come prevede la legge, al momento della mia elezione al consiglio comunale, forse non lo ha letto. Non sono mai stata disoccupata, ho svolto la professione più bella del mondo per 40 anni all’ospedale di Terni, dove ho avuto anche il privilegio di diventare direttore della geriatria. Successivamente ho svolto e svolgo con grande soddisfazione la professione di geriatra. Mi sono laureata con 110 e lode ed ho conseguito due specializzazioni, una in geriatria alla prestigiosa università Gemelli di Roma con 70 e lode ed un’altra in medicina interna all’università dell’Aquila sempre con 70/70 e lode. Non per elogiarmi ma perché è la verità. Tralascio tutto il resto del curriculum. Se poi qualcuno è disoccupata sia responsabile delle sue parole e non offenda i disoccupati, lo si può essere per tanti motivi e non è certo lei a ridicolizzarli in tal modo. Aspetto sue scuse – conclude – e soprattutto scuse a chi disoccupato lo è suo malgrado. Riguardo al fatto di essere inopportuno, è sicuro che inopportuni siano i consiglieri comunali?”.