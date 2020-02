Banda di giovani nascondeva cocaina in casa e nei garage: per tre scattano le manette

PERUGIA – Due chili di cocaina sequestrati e tre persone agli arresati. È questo il bilancio di un’operazione dei carabinieri di Perugia. In manette, venerdì, sono finiti tre albanesi di 41, 43 e 27 anni (i primi due con precedenti di polizia e l’altro incensurato). I fatti: militari della sezione operativa del Nucleo radiomobile notano due auto muoversi in modo sospetto: a bordo ci sono i tre uomini che i carabinieri decidono di pedinare e poi di fermare. Grazie alle perquisizioni i militari trovano subito del materiale di solito usato per il confezionamento della droga e 895 euro in contanti.