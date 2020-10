Banche e assicurazioni, in Umbria rincari oltre il 5 per cento

Assicurazioni Per quanto riguarda i servizi assicurativi Perugia è la seconda città con i rincari più significativi che si attestano al 5,3 per cento, mentre in media in Umbria sono aumentati del 5,1 per cento: “Se si considera che gli italiani sono rimasti fermi per ben 69 giorni, dal 10 marzo al 17 maggio compresi, ossia fino a quando non si sono consentiti gli spostamenti liberi in regione, allora l’importo dell’rc auto sarebbe dovuto calare su base annua del 18,9 per cento” rilevano dall’associazione dei consumatori, evidenziando che i prezzi potevano scendere come dimostrano i dati delle regioni più virtuose, come il Lazio, -4,5 per cento e Valle d’Aosta, -3,4 per cento.