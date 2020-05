Bimba di tre anni trovata morta in piscina, giovedì l’autopsia

FOLIGNO – Sarà effettuata giovedì mattina all’ospedale di Perugia l’autopsia sul corpicino della bambina di tre anni trovata senza vita nella piscina di un casolare disabitato, non molto distante dalla sua abitazione, nella zona di Capodacqua di Foligno. Sono stati i soccorritori, dopo l’allarme lanciato dalla famiglia, a fare la terribile scoperta nel pomeriggio di martedì, Gli investigatori, intanto, mercoledì hanno perlustrato la zona di Poggiarello per ricostruire il percorso fatto dalla piccola. Al momento l’ipotesi resta principale quella dell’incidente, anche in attesa dell’esito dell’autopsia.