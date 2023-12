Balzo della produttività per le aziende umbre: cresce l’occupazione

PERUGIA – Le imprese umbre di capitali (Spa, Srl cooperative, Sapa) in questi ultimi anni hanno investito in tecnologia, hanno aumentato gli addetti, si sono capitalizzate e il risultato è che hanno aumentato la produttività del lavoro più delle regioni di confronto Marche e Toscana,. La produttività del lavoro, nelle imprese umbre di capitali, era di 42.130 euro nel 2019 ed è cresciuta a 51.826 nel 2022.

Timori sul futuro

Tuttavia il quadro che si delinea per il 2023-2024 crea più di un timore non tanto per una previsione di crescita del Pil lontana (come per tutte le regioni) dai livelli del 2021 e del 2022, ma perché in base alla “regola empirica del +0,8%” del professor Luca Ferrucci, ordinario presso il dipartimento di Economia dell’Università di Perugia, potrebbe andare peggio rispetto alla media nazionale. Sono due dei numerosi spunti emersi dalla seconda edizione dell’incontro dal titolo ‘L’economia umbra e il bilanci delle imprese’, organizzato dalla Camera di commercio dell’Umbria, in collaborazione con la filiale di Perugia della Banca d’Italia.

Dati concreti dei bilanci

L’originalità dell’appuntamento è che si basa, più che su previsioni, su dati concreti dell’economia reale così come emergono dai bilanci delle imprese che per legge li debbono depositare alla Camera di commercio. Il prof. Luca Ferrucci – riferisce una nota dell’ente camerale – ha esposto in anteprima la “regola empirica del +0,8%” da lui individuata, spiegando che, sulla base dell’andamento del Pil negli ultimi 15 anni, l’Umbria amplifica l’andamento del proprio Pil rispetto a quello nazionale a seconda che quest’ultimo abbia un andamento inferiore o superiore al +0,8%. In altre parole, se il Pil italiano cresce sopra il +0.8%, l’andamento del Pil umbro è migliore della media nazionale, se invece il Pil nazionale ha un andamento inferiore al +0,8%, quello umbro amplifica il dato negativamente. Una costante regolare negli ultimi 15 anni, ad eccezione del 2016 e 2017. Per il 2024 lo scenario vede stime più ridotte del Pil nazionale e quindi il risultato dell’Umbria potrebbe amplificare in negativo il dato italiano. Complessivamente il sistema imprenditoriale umbro conferma – pur come visto tra importanti luci – alcune storiche ombre, come il fatto che le aziende considerate a rischio dall’apposito algoritmo elaborato dal Sistema camerale siano 1.851 (il 14,2%, contro il 12,2% delle Marche e il 13,6% della Toscana).

I tre settori

Il report sui bilanci delle imprese entra poi nel merito di tre settori: manifattura, costruzioni e commercio. La manifattura umbra cresce come valore della produzione e valore aggiunto, ma meno di Toscana e Marche (mantenendo tuttavia un primato sul valore aggiunto per impresa), mostra un buon andamento degli investimenti nel periodo 2019-202 e vede un incremento della produttività del lavoro 2019-2022 molto meno marcata (+7,7%) rispetto alla Toscana (+20%) e leggermente inferiore a quella delle Marche (+8%). Le Costruzioni umbre vedono, nel periodo 2019-2022, una produttività del lavoro in crescita (19,2%), ma molto meno rispetto a Marche e Toscana.

Gli investimenti

Gli investimenti medi per impresa delle Costruzioni umbre, pur aumentando tra il 2019 e il 2022, restano notevolmente inferiori rispetto alla Toscana e un po’ più bassi di quelli delle Marche. Infine, gli imprenditori edili umbri sono stati meno generosi nel capitalizzare le proprie aziende. Il Commercio nella regione mostra un aumento 2019-2022 degli investimenti più basso rispetto a Marche e Toscana, ma se si guardano i valori gli investimenti per impresa restano in Umbria il doppio del valore della Toscana e quasi il doppio di quello delle Marche. Cresce la produttività del lavoro (ma meno di Marche e Toscana). Il credito alle imprese in Umbria.

Il lato prestiti

Prestiti alle imprese giù dell’8,2%. Tassi al 10% per le piccole Daniele Marangoni, del nucleo per la ricerca economica della Banca d’Italia filiale di Perugia, ha presentato il report “Il credito alle imprese in Umbria”. In estrema sintesi, il forte aumento dei tassi di interesse determinato dalle scelte di politica monetaria da parte della Bce, iniziato a metà 2022 e proseguito con ben dieci rialzi consecutivi, ha determinato nel 2023 in Umbria una contrazione dei prestiti alle imprese dell’8,2%, più del -6%-7% della media nazionale. La contrazione è stata del 6,9% per le piccole imprese e dell’8,5% per le grandi. Il tasso di deterioramento del credito alle imprese (ossia i crediti che i debitori non riescono ad onorare e che, quindi, vanno in sofferenza) è rimasto contenuto, all’1%.