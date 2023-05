Ballottaggio a Terni ed Umbertide per scegliere il sindaco: in gioco il futuro della Regione

TERNI– Il futuro della Regione si scrive a Terni ed Umbertide. Più nel capoluogo, a dirla tutta, ma per il centro destra sarà comunque una sfida campale. Il turno di ballottaggio mette infatti in pista in entrambi i comuni due candidati della coalizione che Governa la regione e rischia di perderli entrambi. A Terni gli elettori chiamati alle urne sono 87.622. A Umbertide sono 12.547 le persone chiamate al voto.

A Terni Orlando Masselli paga la scelta del centro-destra di aver defenestrato il sindaco uscente Latini e va al ballottagio con un modesto 35,81 percento, un crollo della Lega ed un calo netto anche di Fdi. Stefano Bandecchi parte di rincorsa al 28,14 percento. Nessun apparentamento ufficiale ma si sa che Fiorini (1,06), uno dei candidati sconfitti, appoggerà Bandecchi, il quale potrebbe pescare nel Pd e M5S ai cui elettori è stato lasciata libertà di voto ma che in caso di vittoria del presidente della Ternana assisterebbero allo sconquasso del sistema politico umbro in vista delle regionali. Una vittoria di Bandecchi rafforzerebbe paradossalmente la posizione della Tesei perchè la Lega potrebbe giocarsi la carta del “no” degli elettori a Masselli dopo il rovesciamento di Latini. Viceversa, una vittoria di Masselli farebbe traballare parecchio la poltrona della presidente di Regione.

Ad Umbertide Sauro Anniboletti tenta il ribaltone su Luca Carizia. Il sindaco uscente in quota Lega (e centrodestra unito) è avanti piuttosto nettamente (43,82 contro 30,71). La novità rispetto al primo turno, è l’apparentamento ufficiale del Movimento 5 Stelle al candidato del centrosinistra, ma i grillini hanno preso appena il 2,58. Nessun apparentamento invece col candidato della sinistra Rondoni che col suo 13 percento sarebbe servito molto. Da capire quindi cosa faranno tutti gli altri, più o meno esponenti di area centro sinistra.

Come si vota

La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Le liste che sostengono i candidati possono essere di più rispetto a quelle del primo turno, dipende dagli eventuali apparentamenti formali stretti con le liste rimaste fuori dal ballottaggio.

Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. È considerato valido anche il caso il cui l’elettore pone la croce fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, vale a dire sul simbolo di una o più liste collegate. Valida anche l’espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica oppure su uno o più simboli di liste collegate.

Quando si vota

Si vota domenica 28 dalle 7 alle 23 e lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, ovvero alle 15 di lunedì.