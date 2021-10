Ballottaggi, trionfa il centro sinistra: Sisti sindaco di Spoleto, Secondi si prende Città di Castello

PERUGIA – I ballottaggi premiano il centrosinistra sia a Spoleto che a Città di Castello, confermando la linea emersa due settimane fa, che aveva segnato il ritorno al vecchio ‘colore’ per la regione in molti comuni

Andrea Sisti è il nuovo sindaco di Spoleto. L’agronomo, espressione civica, ma sostenuto anche da tutto il centro sinistra, supera il 53% (precisamente 53,37) e viene eletto primo cittadino, riconsegnando la città del Festival alla coalizione di governo nazionale (alleato anche il M5S). Sconfitto Sergio Grifoni (46,63%), al quale non è bastato ricompattare attorno a sè il centro destra: il candidato di FdI siederà dunque sui banchi dell’opposizione. Restano ovviamente da assegnare i seggi ma in base a questo risultato ci saranno clamorose esclusioni (per esempio quella del sottosegretario Mulè, solo secondo in Forza Italia che a questo punto dovrebbe avere un solo seggio).

A Città di Castello si completa l’harakiri del centrodestra: Luca Secondi, vicesindaco, prende il 51% (esattamente 51,68%) e quindi si siede sullo scranno di colui del quale era il numero due, ovvero Luciano Bacchetta. Il centrodestra si era schierato apertamente a sostegno di Luciana Bassini, ma non è bastato (48,32%).

(servizio in aggiornamento)