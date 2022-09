Baldini alla prima col Grifo: “Dobbiamo emozionare, creare gioia e giocare per il gol”

PERUGIA – Prima sfida da mister del Grifo in vista per Silvio Baldini. Domani pomeriggio (ore 16.15) i grifoni sono infatti chiamati ad affrontare il Pisa nella sfida casalinga del Curi valevole per la settima giornata del campionato di Serie B.

Giocare per la promozione

“Vivo di emozioni. Se non gioco per la Serie A allora preferisco andare per i monti con i miei cani. Bartolomei mi diceva che il suo Spezia era terzultimo al termine del girone d’andata e poi è stato promosso”.

Dopo due settimane dal suo arrivo a Perugia il mister biancorosso traccia un bilancio positivo di questi primi giorni di lavoro: “Abbiamo studiato il Pisa e sappiamo cosa fare. Tutti i ragazzi hanno fiducia nel nostro sogno. Dobbiamo emozionare, creare gioia e giocare per il gol. Sappiamo che il calcio è una cosa seria, non un gioco, ma deve venire fuori il bambino che è in noi’.

Modulo

“I ragazzi – ha proseguito Baldini – si sono dimostrati disponibili a cambiare il trend e si sono applicati in quello che gli ho chiesto. Ho provato tre moduli: 3-4-1-2, 3-5-2 e 4-2-3-1. Uno dei tre lo adotteremo domani. Saranno indisponibili Rosi e Matos per infortunio, tutti gli altri sono invece convocati”.

Dare il massimo

“Voglio che la mia squadra scenda in campo per dare il 100% per mettere un mattone sulla casa che si chiama Serie A – ha concluso – A Palermo mi prendevano in giro perché ho voluto il mentalcoach, alla fine tutti hanno applaudito. Sono consapevole che incontreremo delle difficoltà ma è proprio lì che bisogna avere fede. La fede è credere oltre la realtà. Non piedi, attributi, cuore e testa ma testa, cuore, attributi e piedi in quest’ordine, a me interessa l’anima”.