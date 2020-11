Badante denunciata per maltrattamenti a coppia di anziani

PERUGIA – Sono stati i figli e i nipoti dei due coniugi 87enne di Perugia a chiamare la polizia per procedere nei confronti delle donna, regolarmente assunta per assistere i due anziani, ma da qualche tempo in evidente difficoltà personale e di conseguenza non più in grado di prendersi cura della coppia non autosufficiente. Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione, oltre ai parenti che si prendevano cura dei coniugi, hanno trovato la quarantaquattrenne chiusa nella propria camera da letto e in condizioni di alterazione dovuta all’assunzione di alcol, malgrado la chiamata al 113 e l’intervento sia stato compiuto nella tarda mattinata.

Racconto Dal racconto dei parenti dei due anziani è emerso che nelle ultime settimane la donna fin dalle prime ore del mattino andava nella cantina dell’abitazione e beveva fino a raggiungere lo stato confusionale. La questura di Perugia ha verificato la posizione della badante e la banca dati ha segnalato precedenti di polizia per abbandono di incapaci e di minori, minacce e violazione di domicilio, a cui per le omesse cure in favore dei due anziani si è sommata la denuncia per maltrattamenti in famiglia inviata alla procura di Perugia.