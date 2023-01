Baby gang in azione a Terni: due pestaggi a sangue a Gabelletta e in pieno centro

TERNI – A Gabelletta, periferia Nord di Terni, imperversa una baby gang che sta terrorizzando il quartiere. Tutti ragazzi giovanissimi, fra i 16 ed i 20 anni, che nelle ultime settimane si stanno rendendo protagonisti di numerosi atti vandalici. La cosa era già stata denunciata dal capogruppo Pd a Palazzo Spada, Francesco Filipponi, che abita proprio in quella zona, ma gli atti continuano a ripetersi. A questi si aggiungono quelli avvenuti in centro, a via Lanzi, nelle zone della movida, nella tarda serata di ieri. Ma andiamo con ordine.

A Gabelletta

La baby gang di Gabelletta ha nuovamente seminato il panico nelle notti scorse: tre o quattro ragazzi sono rimasti coinvolti nell’aggressione ai danni di un uomo di 63 anni, pestato a sangue. Secondo quanto emerge, il gruppetto in questione sarebbe salito sul tetto della struttura sanitaria privata che si trova in via Gabelletta. L’uomo li avrebbe notati e li avrebbe invitati a scendere, filmandoli. I ragazzi avrebbero reagito colpendolo dapprima con un pugno e quindi con un paio di calci al costato. Il gruppetto sarebbe lo stesso che da tempo si renderebbe protagonista di gare in motorino e danneggiamenti vari: dalle bottiglie rotte, ai lanci contro auto in sosta e camper, fino quasi a incendiare un terrazzo coi petardi la sera di capodanno.

Via Lanzi

In via Lanzi invece, altri ragazzi nella seta di mercoledì avrebbero spintonato e poi pestato mentre era terra, con calci in faccia un uomo, al termine di una violenza discussione.Sarà ora attraverso la visualizzazione delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti nonché della vittima dell’aggressione, che le forze dell’ordine cercheranno di ricostruire l’accaduto e di individuare i responsabili.