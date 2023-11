Azione Umbria, Sorci e Pennoni eletti segretari provinciali a Perugia e Terni

A seguito dei congressi provinciali, che si sono svolti lo scorso 11 e 12 novembre, i due segretari eletti, Francesco Sorci per la provincia di Perugia e Michele Pennoni per la provincia di terni, hanno formalizzato le rispettive segreterie.

Il lavoro incessante che ha avuto inizio con il congresso, si concretizza quindi, attraverso la costruzione di organi che siano dotati di risorse in grado di allacciare un elevato livello di interlocuzione con il tessuto sociale e capaci della massima operatività e qualità in termini di proposta politica.

Lo spirito di determinazione e unità che sta caratterizzando questa nuova fase del partito in Umbria ha già permesso di individuare e stilare due squadre subito pronte per predisporre la politica di Azione nei territori.

La dichiarazione congiunta delle due segreterie è il segnale di un partito che marcia spedito di pari passo in entrambe le province, convinto nella propria missione di realizzare una politica seria, di qualità, non urlata ma determinata a spazzare via i populismi di ogni genere e specie e aggredire le questioni che incidono sulle vite e le esigenze di tutti i cittadini delle province di Perugia e Terni”.

La segreteria di Perugia

· VINCENZO TOFANELLI – RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE

60 anni, Responsabile tecnico in un’azienda metalmeccanica e consigliere comunale di Città di Castello dal 2001 al 2011

· NICCOLÒ LIBERATORI – RESPONSABILE COMUNICAZIONE

22 anni, studente di Scienze ambientali e protezione civile

· ANDREA BACELLI – RESPONSABILE ENTI LOCALI

25 anni, studente di Matematica per la Crittografia, Presidente del consiglio comunale di Corciano e già consigliere dal 2018 al 2023.

· ALESSIA RASPA – RESPONSABILE UNDER 30

19 anni, studente di Economia Aziendale – Responsabile Under30;

· EMANUELE SFREGOLA – RESPONSABILE FORMAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

34 anni, docente

· NICOLÒ FILIPPETTI – DELEGA UNIVERSITA E POLITICHE STUDENTESCHE

20 anni, studente di Economia Aziendale

La segreteria di Terni

· MAURIZIO BUFI, consulente finanziario, 68 anni, RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE;

· ELEONORA MANNI, 42 anni, laureata in scienze politiche, relazioni internazionali, esperta di politiche sociali e del lavoro, RESPONSABILE COMUNICAZIONE;

· LUCA PAPI, 46 anni, ingegnere del CNR, consigliere comunale Otricoli, RESPONSABILE ENTI LOCALI;

· ANDREA BACCARELLI, 29 anni, laureato in Economia e Direzione Aziendale, RESPONSABILE UNDER 30;

· DONATELLA VIRILI, 57 anni, Avvocato, FUNZIONI DI SUPPORTO PER: PARITÀ DI GENERE, SPORT, ASSOCIAZIONISMO, POLITICHE FAMIGLIARI E SANITARIE;

· ELEONORA FORBICIONI, 41 anni, Architetto, FUNZIONI DI SUPPORTO PER MONDO DELLE PROFESSIONI, TURISMO, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SMART CITIES;

Accanto a queste due squadre che supporteranno operativamente il lavoro dei segretari, sono stati anche eletti i Presidenti delle due assemblee: LORENZO MAZZANTI, 23 anni e studente di economia aziendale, come Presidente dell’assemblea provinciale di Perugia e FRANCESCO NERI, 24 anni, laureando in Giurisprudenza, come presidente dell’assemblea provinciale di Terni.