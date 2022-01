‘Azione’ di Calenda a congresso: eletti i segretari provinciali Ceci e Mazzalupi

“È stata una bella giornata di discussione e di partecipazione, con un’affluenza significativa: circa il 75% di votanti tra gli aventi diritto nella sola provincia di Perugia. Numerosi inoltre gli interventi nei rispettivi dibattiti, durante i quali sono stati articolati e approfonditi i temi e le priorità dei nostri territori, unitamente alle prospettive di Azione, sia nel panorama nazionale che in quello locale”, riporta una nota di Azione. Nelle prossime settimane si procederà all’elezione del direttivo e della segreteria regionale e dei segretari cittadini di Perugia e Terni. “Da oggi Azione inizia ad essere a tutti gli effetti un partito radicato e strutturato nel territorio, con organismi democraticamente eletti. Questo ci permetterà di rafforzarci ulteriormente in Umbria e di affrontare al meglio la prossima fase politica, con proposte concrete per le nostre realtà, a cominciare dalle città impegnate nei prossimi appuntamenti elettorali”, è quanto ha dichiarato, a nome del coordinamento regionale, il coordinatore Giacomo Leonelli.