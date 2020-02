Avvistato a Terni Giulio Golia de ‘Le Iene’: era in un bar del centro

TERNI – Avvistato martedì mattina in un bar di Largo don Minzoni, davanti alla Camera di Commercio Giulio Golia, l’inviato de ‘Le Iene‘. Accompagnato da un’altra persona, si è fermato al suo interno, ha consumato e poi ha scattato qualche foto con i fan che lo hanno riconosciuto. Non sono chiari i motivi per i quali l’inviato del programma di Italia Uno sia tornato in città ma è assai probabile che possa trattarsi del secondo capitolo della vicenda relativa ai matrimoni falsi che sono stati celebrati a Terni, per i quali recentemente, è stata accertata l’estraneità da parte degli uffici comunali. Non resta che attendere la ripresa del programma.