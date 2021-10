Avvio-horror e rigore sbagliato: la Ternana si fa male a Cosenza

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero (33’st Gerbo), Florenzi (16’st Anderson), Bittante (32’st Corsi); Gori (44’st Pandolfi), Caso (16’st Millico). A disp: Saracco, Matosevic, Venturi, Minelli, Sy, Vallocchia, Kristoffersen. All: Zaffaroni.

TERNANA (4-4-2): Iannarilli; Ghiringhelli (14’st Defendi), Boben, Capuano, Martella; Partipilo (33’st Peralta), Paghera (14’st Palumbo), Proietti, Salzano (14’st Falletti); Mazzocchi, Pettinari (27’st Donnarumma).

A disp: Krapikas, S.Diakite, Kontek, Sørensen, Celli, Agazzi, Furlan. All.Lucarelli.

ARBITRO: Colombo di Como (assistenti:Mokhtar-Grossi IV Ufficiale Leone)

VAR Maresca di Napoli AVAR: Margani

MARCATORI: 3’pt aut Ghiringhelli (C), 8’pt Gori (C), 23’pt Mazzocchi (T), 20’st Millico (C)

NOTE: Giornata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3000 circa. Ammoniti: Anderson (C). Calci d’angolo: 3-2. Recupero: 1ì+ 4’+4 st. Al 49’st Vigorito (C) para un calcio di rigore a Donnarumma (T)

COSENZA – Sfortuna, le solite imprecisioni sottoporta ed un pizzico di presunzione condannano la Ternana alla sconfitta al San Vito-Marulla: il Cosenza si impone 3-1 e prosegue la sua marcia imbattuto in casa.

Le scelte

Lucarelli cambia tutto. Dal modulo di partenza, che è un 4-4-2, provato solo in amichevole con l’Empoli un mese fa, sino alla squadra: dentro Boben per Sørensen, Paghera per Palumbo, Salzano per Furlan, Mazzocchi e Pettinari per Falletti e Donnarumma. Nel Cosenza gioca dall’inizio Florenzi, classe 2002.

Primo tempo

L’impatto del Cosenza sul match è devastante per la Ternana che va sotto 2-0 dopo appena 8′. Al 3′ Caso scappa via sulla destra, salta due uomini e mette in mezzo a tagliare per Bittante: sul pallone arriva Ghiringhelli che nel tentativo di spazzare inganna Iannarilli. La Ternana non fa in tempo a reagire che i Lupi raddoppiano con Gori, lanciato verso la porta da un buco della difesa rossoverde, con una verticalizzazione che lo ha portato a battere ancora Iannarilli.

La Ternana prova a rialzarsi. Al 19′ costruisce bene sull’asse Partipilo-Pettinari, con palla che sbatte addosso a Rigione, poi al 23’ecco il gol che ricarica l’ambiente: Mazzocchi riceve palla a centrocampo, brucia i difensori calabresi, si presenta davanti a Vigorito e lo batte di sinistro, trovando l’angolo lontano in basso. Iannarilli dà il suo contributo togliendo dalla porta un pallone d’oro di Florenzi, con deviazione pericolosissima di un rossoverde.

Secondo tempo

Fere subito vicine al gol su punizione: rasoterra velenosissimo di Paghera che finisce vicinissimo al palo destro di Vigorito. Poi però tornano le amnesie: minuto 13, nuovo buco in difesa, con Situm apre per Caso che è tutto solo e si presenta davanti a Iannarilli, bravo in uscita bassa a chiudergli lo specchio.

Lucarelli inserisce Falletti, Donnarumma e Palumbo, nel tentativo di trovare il pari ed invece arriva il 3-1 cosentino: la difesa rossoverde si fa rubare palla da Anderson, l’olandese serve Gori che con il reparto arretrato delle Fere dormiente serve Millico che non sbaglia.

Il gol spegne in parte le velleità rossoverdi, anche perchè lentamente il Cosenza si ritrae. Si vede ancora col nuovo entrato Peralta e prima ancora con Falletti e Mazzocchi, ma non trova la rete. Nel recupero, succede l’incredibile. Rigione manda giù Peralta in area, l’arbitro fischia il rigore: Vigorito para il tiro di Donnarumma, ma si è mosso prima e l’arbitro fa ripetere. Cambia l’angolo, non il tiratore e Vigorito para. Davvero, non è giornata. Sipario.