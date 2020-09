Avevano una lattina piena di cocaina, in manette due ventenni

SPOLETO – Due giovani, di 23 e 26 anni, sono stati arrestati perché avevano nascosto cocaina nella lattina. Questi i fatti che hanno portato all’arresto. I carabinieri di Spoleto hanno notato più delle auto ferme nel quartiere di Santo Chiodo, con dentro ragazzi di altre città che sostenevano di essere lì in attesa di amici spoletini con i quali andare poi a divertirsi in qualche locale.

Controlli In uno dei controlli del territorio però, una volante dei carabinieri ha notato una macchina contromano in una via poco illuminata del quartiere; dentro ci sono un 23enne e un 26enne, entrambi albanesi residenti a Perugia, che viste le divise si sono subito innervositi cercando di nascondere qualcosa in auto. Grazie alle torcia i carabinieri hanno notato sul tunnel del cambio degli involucri termosaldati con dentro della cocaina; dalla perquisizione poi altre dosi sono saltate fuori dalla lattina di una bibita. Addosso, inoltre, i due avevano mille euro in contanti, con tutta probabilità frutto dello spaccio.