Avevano tutti e due precedenti per droga, bloccato nei controlli per emergenza Covid

PERUGIA – La Digos di Perugia, durante i servizi dedicati al contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19, ha proceduto al controllo di due cittadini italiani, un uomo e una donna, rispettivamente di 37 e 29 anni, a bordo di un’auto nei pressi della stazione Fontivegge. Dai controlli, a carico dei due sono risultati precedenti per reati collegati a sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e altro. In particolar modo l’uomo, residente fuori provincia, risultava essere destinatario del Divieto di ritorno nel Comune di Perugia per 3 anni emesso dal questore. Per questo è scattata la denuncia.

Sanzioni Sempre nell’ambito di controlli per l’emergenza Coronavirus, nel pomeriggio di giovedì, la polizia locale di Perugia hanno sanzionato quattro trasgressori trovati fuori dalla propria abitazione senza comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Fra questi, un uomo e una donna – provenienti da Siena – sorpresi all’interno della propria autovettura ferma in sosta lungo la strada delle Pulite, zona Città della Domenica. Alla vista della pattuglia, i due hanno tentato invano di allontanarsi a bordo del mezzo.

Motivi Fermati, entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione personale di autocertificazione senza fornire validi motivi di necessità. Il controllo in banca dati ha evidenziato per entrambi precedenti di polizia per lo più in ambito di stupefacenti. Inoltre, l’uomo è risultato guidare il veicolo privo di assicurazione e con patente revocata. Gli agenti hanno proceduto alla perquisizione che, per la donna ha portato a scoprire due coltelli a serramanico. La donna è stata dunque denunciata e il veicolo sottoposto a fermo e sequestro ai sensi del codice della strada.