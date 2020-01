Aveva ventina di dosi di cocaina e oltre mille euro: in manette un 21enne

PERUGIA – Quando, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato fermato per un normale controllo nella zona di Balanzano dai carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni gli hanno trovato in macchina una ventina di dosi di cocaina e oltre mille euro in contanti frutto dello spaccio. Il giovane, un incensurato di nazionalità albanese, senza fissa dimora, ha passato la notte nella camera di sicurezza del comando provinciale e giovedì mattina, con rito direttissimo, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione e al pagamento di una multa di mille euro. La pena è stata sospesa.