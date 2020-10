Aveva oltre mezzo chilo di marijuana nascosta in giardino: denunciati

TERNI – Aveva più di mezzo chilo di marijuana: è scattata così la denuncia da parte dei carabinieri di Amelia nei confronti di una coppia di conviventi, incensurati, di 27 e 21 anni di Amelia. A casa sono stati trovati più di 600 grammi di marijuana. Lo stupefacente era nascosto in parte in una scatola ed in parte nel giardino. I due hanno giustificato la detenzione sostenendo di farne uso personale, ma dato il quantitativo, la loro versione dei fatti non ha convinto i carabinieri che li hanno denunciati per detenzione ai fini di spaccio.