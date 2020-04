Mezzo chilo di cocaina nel portabagagli: in manette 35enne disoccupato

TERNI – I carabinieri del Nucleo Investigativo di Terni hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti, un giovane ternano, classe ‘85, disoccupato. Dopo aver fermato, durante uno dei consueti posti di controllo, l’autovettura crossover guidata dal giovane, i militari hanno da subito notato la sua agitazione. Dal controllo in banca dati sono emersi a carico del giovane precedenti di polizia proprio per droga, i carabinieri hanno perquisito l’auto. Nel portabagagli i militari hanno trovato quattro involucri di cellophane contenenti cocaina dal complessivo di 540 grammi, nonché la somma di denaro di 300 euro, ritenuta provento di spaccio. L’uomo è stato arrestato.