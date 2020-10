Marijuana in barattoli e piante per l’essiccazione: 66enne in manette

TERNI – I carabinieri di Terni hanno sequestrato 1,2 kg di stupefacente, una pianta di canapa indiana in crescita nel giardino e diverso materiale per il confezionamento delle dosi: il proprietario dell’abitazione, il coltivatore di 66 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo di lunedì, il figlio 28enne è stato denunciato per spaccio. Nel pomeriggio di sabato 10 ottobre i carabinieri, a conclusione di un’attività di indagine, tesa a verificare la presenza di coltivazioni di marijuana nelle campagne nei dintorni del capoluogo, hanno perquisito un’abitazione rurale dove hanno trovato quello che restava di una fiorente coltivazione. Nella cantina dell’abitazione una serie di piante di marijuana appese a testa in giù per l’essiccazione ed altra marijuana già confezionata in barattoli di vetro per un totale di 1,2 kg di stupefacente. In giardino l’ultima pianta di canapa indiana, residuo della coltivazione estiva, dell’altezza di circa 2 metri.