Aveva cocaina in auto e in casa: finisce in manette un 29enne

Verifica Dalla verifica in banca dati è risultato che il giovane era già stato segnalato per reati di droga, per cui è stato effettuato un controllo più approfondito e nella tasca dei pantaloni sono stati trovati tre involucri di cocaina per oltre 15 grammi di peso. Anche la successiva perquisizione a casa di Borgo Bovio ha dato esito positivo: sono stati trovati altri 25 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e circa 400 euro, verosimilmente provento dell’attività spaccio. Gli oltre 40 grammi di cocaina in totale avrebbero fruttato al ragazzo alcune migliaia di euro.