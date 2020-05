Automobile sbanda e si ribalta: muore 58enne a Gualdo Tadino

GUALDO TADINO – Tragico incidente venerdì pomeriggio all’incrocio tra la Flaminia Nord e via Eugubina. Stando alle prime ricostruzioni un’auto guidata da un uomo di 58 anni di Gualdo Tadino è andata fuori strada e su è rovesciata. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del fuoco di Gaifana e hanno estratto il corpo senza vita dell’uomo. Per fortuna, non sono stati coinvolti altri velivoli. Sul posto anche i carabinieri di Gualdo Tadino e Fossato di Vico per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. In base alla prima ipotesi, comunque, l’uomo potrebbe essere stato stroncato da un malore mentre viaggiava da solo sull’auto.