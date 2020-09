Auto resta incastrata nel passaggio a livello con il treno in arrivo

UMBERTIDE – Un’automobile è restata incastrata nel passaggio a livello. Fortunatamente nessuno è rimasto rimasto. Il fatto è avvenuto a Umbertide mercoledì in via Spoletini, zona in cui ogni mercoledì il traffico è molto intenso a causa del mercato settimanale che si svolge a pochi passi. A restare in mezzo alle sbarre è stata una Zafira, rimasta bloccata a pochi centimetri dai binari prima dell’arrivo di un treno della ex Fcu che stava raggiungendo la stazione di Umbertide e che era diretto a Perugia. Il convoglio, vista la bassa velocità con cui procedeva, ha leggermente colpito l’automobile che ha subito un piccolo spostamento.