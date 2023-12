Auto finisce nel fiume Nera, una giovane in ospedale

TERNI – Incidente nella serata di giovedì lungo la Sp 209 Valnerina nei pressi della Cascata delle Marmore: un’autovettura è finita nel fiume Nera. Una giovane donna in stato confusionale è stata recuperata dai pompieri con l’ausilio di una particolare barella, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. La 23enne, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un politrauma. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre persone. Sul posto oltre ai vigili del fuoco le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.