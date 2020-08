Auto data alle fiamme davanti a casa del proprietario: scattano le indagini

FOLIGNO – Per ora solo supposizioni e di fatto sono ancora da stabilire le cause dell’incendio di un’autovettura divampato nella notte tra domenica e lunedì in via Genova a Borgo Trevi intorno alle 1.30. Il rogo ha divorato la vettura, ma anche i contatori che sono al lato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto, mentre i tecnici di Enel e Vus dovranno ripristinare i collegamenti di servizi delle famiglie.