Auto contro moto a Spoleto: muore centauro quarantenne

SPOLETO- Incidente mortale attorno alle 16 di domenica a Spoleto, in una delle vie di maggior traffico, viale Marconi. Un motociclista di 40 anni è morto dopo uno scontro contro un’autovettura. Troppo gravi le lesioni per l’uomo al volante della moto che è morto sul colpo. Sul posto per le operazioni di soccorso, di fatto solo la presa d’atto della morte del quarantenne, illeso l’altro conducente, si sono portati gli operatori del 118 mentre i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia Locale di Spoleto, supportata nella gestione della viabilità da altre forze di polizia. Presenti anche i Vigili del fuoco.