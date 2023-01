PERUGIA – Debutto vincente agli Australian Open per Francesco Passaro. Il 22enne tennista perugino tesserato per lo Junior ed allenato da Roberto Tarpani, ha aperto alla grande il primo Slam della stagione battendo nel primo turno delle qualificazioni il ceko Lukas Rosol col punteggio di 63 36 63. Passaro, attualmente al nr. 120 del ranking Atp, nel secondo turno troverà il connazionale Mattia Bellucci, anche lui vittorioso al debutto contro il taiwanese Wu. Sulla strada per il tabellone principale, un avversario ostico quindi per il perugino, il mancino lombardo contro il quale nei precedenti è in parità. Bellucci vinse infatti la finale di Monastir, in Tunisia, Itf 15mila dollari ad inizio 2022 mentre Passaro sconfisse il tennista di Busto Arsizio nel secondo turno del Challenger di Trieste, che poi vinse. Il match è in programma come seconda partita sul campo 13 (inizio programma alla mezzanotte italiana).