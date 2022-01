“Atteggiamenti minatori di alcuni dirigenti”: scatta lo sciopero all’Ast

TERNI – Scatta lo sciopero in Ast. Lo hanno proclamato le Rsu, nella giornata di domani ad ogni turno. . La mobilitazione è anche allargata alla quarta squadra, di secondo turno, per ciò che concerne la data di lunedì 17

Le motivazioni

“Le Rsu continuano a registrare gravi difficoltà organizzative, all’interno dei reparti dello stabilimento, aggravate da atteggiamenti minatori di alcuni dirigenti che ledono addirittura la dignità dei lavoratori” spiegano dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria.

“In questa fase conclusiva di vendita ribadiamo la volontà di tenere un atteggiamento costruttivo, così come i lavoratori stanno tenendo un atteggiamento responsabile, contrariamente a quanto sta invece facendo complessivamente l’azienda che, da ultimo, delegittima anche il confronto che riguarda la gestione della pandemia in atto. Siamo consapevoli che alcune aree prediligono le buone relazioni e utilizzano comportamenti propri di chi deve dirigere l’azienda in questa fase particolare. Tuttavia non possiamo esimerci dall’esprimere una forte condanna nella gestione complessiva della fabbrica. Per questi motivi – concludono – proclamiamo subito due ore di sciopero e ci riserviamo ulteriori iniziative da intraprendere”.