Attacco alla Cgil, Camere del lavoro presidiate in tutta l’Umbria

PERUGIA – Camere del lavoro presidiate in tutta l’Umbria, dopo “l’attacco squadrista alla sede nazionale della Cgil a Roma”, come afferma il sindacato. Già da sabato sera la sede della Cgil dell’Umbria e della Camera del lavoro di Perugia è aperta e presidiata, mentre domenica mattina dalle ore 10 alle 12 presidi analoghi si svolgeranno in tutte le principali Camere del lavoro della regione, in concomitanza con l’assemblea generale della Cgil nazionale che è stata convocata davanti all’ingresso di Corso d’Italia a Roma.

La Cgil dell’Umbria

“Anche l’Umbria del lavoro si mobilita in difesa della Cgil, oggi oggetto di un attacco squadrista alla sua sede nazionale a Roma – scrive il sindacato umbro sulla propria pagina Facebook -, ‘un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere’, come ha detto il segretario generale Maurizio Landini. Già da stasera la sede della Cgil dell’Umbria e della Camera del Lavoro di Perugia è aperta e presidiata, mentre domattina dalle ore 10.00 alle 12.00 presidi analoghi si svolgeranno in tutte le principali Camere del Lavoro della regione, in concomitanza con l’assemblea generale della Cgil nazionale che è stata convocata davanti all’ingresso di Corso d’Italia a Roma”. La Rsu Ast

“Apprendiamo con grande preoccupazione che alcuni manifestanti ‘no green pass’ con una matrice dichiaratamente fascista hanno assediato la sede della Cgil nazionale a Roma. La Cgil da sempre è un presidio democratico anche e soprattutto in questo momento di pandemia, attraverso le lotte promosse e i protocolli che in questi mesi sono stati conquistati, anche nella nostra fabbrica, per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro”. Lo scrive in una nota la Rsu Ast eletta nella Fiom Cgil che “respinge ogni provocazione fascista e da subito chiama le altre Rsu, le organizzazioni sindacali e tutte le forze democratiche a schierarsi dalla parte della libertà e della democrazia”.

Il Pd Terni