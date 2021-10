Ast, tutto sotto controllo nel primo giorno di green pass: impianti avanti regolarmente

TERNI – Nessun problema ai cancelli dell’Ast stamattina alle 6 nel turno delle 14. Pochissimi i lavoratori che si sono messi in malattia non retribuita, mentre chi è arrivato ai tornelli è passato senza problemi, col green pass.

I lavoratori hanno sibire il documento ai tornelli, dove l’ azienda ha installato un dispositivo per la lettura dei Qr code. Tutto si è svolto senza problematiche. In base a quanto si apprende sia da fonti aziendali che sindacali, l’ attività della fabbrica non ha al momento subito ripercussioni a causa di eventuali assenze di dipendenti senza Green pass. Tutti i principali impianti marciano infatti normalmente: “Sta andando meglio di quanto previsto – fanno sapere i responsabili sindacali – perchè temevamo molto assenteismo”. Non tutti gli operai si dicono a favore del green pass, alcuni solidarizzano con la protesta in piazza, ma non si sono registrate palesi scene di dissenso.