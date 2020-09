Ast, Tesei scrive a Conte: “Servono certezze su lavoro e competitività”

Iniziative Tesei nella missiva scrive che è arrivato il momento di “valutare e assumere tutte le iniziative istituzionali utili a definire un quadro di certezze ed un percorso in grado di garantire competitività alle acciaierie e all’intero sistema produttivo dell’area e del Paese”. Tesei, in chiusura, ribadisce “la necessità di rafforzarne i fattori di competitività, anche alla luce dei contenuti degli accordi sottoscritti al Mise il 3 dicembre 2014 e il 12 giugno 2019 che devono trovare, in sede governativa, la necessaria declinazione, anche alla luce dei possibili contenuti delle politiche e dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in fase di elaborazione”. Ora, tocca al Governo.