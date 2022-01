Ast, sospeso sciopero alla Teseo: appalto prorogato per un mese

TERNI – Sospeso, da questa mattina, alle 6, lo sciopero ad oltranza indetto nei giorni scorsi dalla Fiom Cgil di Terni per tutti i lavoratori della Teseo, azienda informatica che lavora per conto dell’Ast.

La società – viene spiegato in una nota del sindacato – nella serata di ieri ha comunicato la proroga di un mese dell’appalto da parte dell’acciaieria con le stesse condizioni contrattuali “Reputiamo importante – commenta la Fiom – questo primo risultato ottenuto grazie alla grande mobilitazione dei lavoratori”. Dopo l’assemblea svolta con tutti i lavoratori della Teseo è stata quindi decisa la sospensione dello sciopero, con la conferma dello stato di agitazione. “Come Fiom-Cgil di Terni – continua il sindacato -, riteniamo fondamentale utilizzare questo mese di proroga per svolgere una vera trattativa, sgomberando il tavolo dalla vecchia e irricevibile proposta di rinnovo appalto, che metteva in discussione l’intero organico aziendale. Non accetteremo perdite di tempo, quindi è necessario iniziare da subito un confronto che porti al più presto ad una soluzione condivisa”.