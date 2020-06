Ast, Marcegaglia ora esce allo scoperto: “Progetto serio, noi ci siamo”

TERNI – Antonio Marcegaglia, presidente ed amministratore dell’omonimo gruppo industriale siderurgico esce allo scoperto ed ai microfoni della testata di settore Siderweb manifesta ufficialmente l’interesse per Ast: “Il nostro interesse per l’Ast non è nuovo, perché non è opportunistico, ma strutturato e di lunga data.È fondato su un progetto industriale di valorizzazione degli asset in base a delle sinergie sia di natura industriale che commerciale, che darebbero una dimensione di significanza europea e non solo”, sottolinea

Procedura Marcegaglia ha confermato che il gruppo ha inviato ufficialmente una proposta all’azienda ed è in attesa di un feedback da parte di Thyssenkrupp ed in particolare dell’apertura della procedura di vendita: ” Presto verremo a Terni – ha detto Marcegaglia – semplicemente per presentarci alle istituzioni, perché crediamo di non essere sufficientemente conosciuti, almeno localmente. Ci farà piacere illustrare chi siamo, qualora ci sarà la possibilità di progredire. Aspettiamo le determinazioni sul come, a chi, a quali condizioni, visto che è un asset privato. Ci sarà chiaramente un monitoraggio, data la rilevanza nazionale, ma siamo in attesa. Il pallino è in mano a ThyssenKrupp” Nel suo intervento, Marcegaglia ha parlato anche di sinergie: “Le immaginiamo in riferimento ai coils inox, soprattutto il black ma anche a verticalizzati e acciai speciali al carbonio”