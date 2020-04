Ast lunedì riprende la produzione, sindacati critici: “Pericoloso”

TERNI – Da una parte i sindacati che reputano la riapertura anche parziale pericolosa per la salute dei lavoratori e dall’altra l’azienda che invece spinge per tornare in qualche modo a una produzione normale. Alla fine, la scelta è stata fatta dal prefetto Emilio Dario Sensi che ha deciso per il riavvio della produzione, almeno per alcune lavorazioni e in maniera graduale. E così lunedì il 6 aprile a partire dalle ore 6, previa verifica tecnica con le rsu e il direttore dello stabilimento, il sito tornerà in parte in funzione.

Sindacati Ma i sindacati, come detto, sono molto critici. In una nota le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic,Ugl e Usb prendono atto della scelta del prefetto di Terni fatta su richiesta di Acciai Speciali Terni, ma fanno capire la loro contrarietà. “Il prefetto – scrivono – ha avviato una istruttoria con l’ausilio del comando provinciale della guardia di finanza, all’esito del quale ‘non sono emersi elementi ostativi alla prosecuzione’ delle attività produttive. Il solo rispetto dei dpcm e dei protocolli sono elemento fondamentale per garantire la riduzione del rischio di contagio da Covid-19. Restiamo convinti che – continuano -, con l’emergenza sanitaria in atto, la ripresa di Ast può rappresentare ancora un pericolo. Auspichiamo – concludono – che le istituzioni comunali e regionali si facciano carico di quanto sopra esposto, esercitando il ruolo e la funzione di controllo in questa fase di gestione dell’emergenza sanitaria per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini nel loro insieme”.

Il M5S Sul versante politico c’è da registrare, per ora, la dura presa posizione del M5s ternano: “Riaprire i cancelli della fabbrica significherebbe mettere a stretto contatto tra loro oltre 3.000 persone aumentando esponenzialmente il rischio di contagio che andrebbe a coinvolgere anche le relative famiglie. Ci sorprende – dichiarano il consigliere di Palazzo Cesaroni Thomas De Luca e i suoi colleghi di Palazzo Spada, Fiorelli, Pasculli, Simonetti, Pococacio e Tobia – che la Governatrice Tesei non abbia espresso alcuna opinione a riguardo vista la portata della questione, nelle prossime ore chiederemo formalmente se ci siano state corrispondenze con la Prefettura, con le altre istituzioni o con la stessa azienda. Spero che lei e lo stesso Sindaco di Terni Leonardo Latini, facciano tutto ciò che è in loro potere per tutelare la salute non solo dei lavoratori e delle loro famiglie ma dei cittadini ternani e umbri, prendendo posizioni chiare e trasparenti rispetto alla riapertura dello stabilimento. Oggi per l’ennesima volta nella storia di Terni ciò che si deciderà per le acciaierie, avrà un peso per tutta la nostra comunità anche in termini di salute”.