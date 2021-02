Ast, dieci gruppi in corsa per rilevare il sito. Presentato il bilancio di sostenibilità

TERNI – Ast Thyssenkrupp svela le carte. Sono dieci i gruppi che si sono fatti avanti per l’acquisizione dell’azienda ternana. Ci sono Marcegaglia, Arvedi, sicuramente i coreani della Posco, colossi del settore, ma anche altri gruppi asiatici (si vocifera di Jindal South West) ed anche statunitensi. Le offerte formali partiranno a breve: entro l’estate l’apertura della data room con la visione della due diligence che portierà poi alle offerte vincolanti. La procedura di vendita dovrebbe arrivare in dirittura d’arrivo tra ottobre e novembre quando si arriverà a una short list dei gruppi industriali con cui Tk avvierà l’ultima trattativa ed è chiaro che un ruolo chiave lo avrà il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

Si parte da una base di vendita di 700.000 euro, sino ad un massimo di 1,2 miliardi.

Bilancio di sostenibilità. Intanto Ast ha presentato giovedì pomeriggio il cosiddetto bilancio di sostenibiltà ambientale e sociale. Sono stati presentati quelli che sono i pilastri dell’attività di Ast: orientare sempre più le attività verso l’economia circolare e la transizione ecologica, mediante l’uso efficiente dei materiali e dell’energia; garantire la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza con efficaci sistemi di gestione e controllo degli impatti ambientali; sviluppare progetti di riqualificazione ambientale e di eco-innovazione per lo sviluppo sostenibile del territorio ternano. Creare valore sostenibile a lungo termine attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi e una solida struttura finanziaria. Promuovere la sostenibilità sociale come valore aziendale fondamentale.

“La sostenibilità in tutte le sue accezioni (ambientale, sociale, economica) – ha commentato l’amministratore delegato Massimiliano Burelli presentando il documento a stampa e istituzioni – è per Ast un valore. Perché l’Azienda vuole contribuire alla salvaguardia del clima, ad una crescita economica sostenibile e alla tutela dei diritti umani e della sicurezza sul lavoro, in modo coerente con gli obiettivi del Green Deal promosso dall’Unione Europea e con l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile”. Già oggi infatti le attività di Ast sono orientate verso la “circolarità”, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate, una progressiva efficienza nell’uso delle risorse e l’uso di materiali provenienti da riciclo. E lo saranno ancora di più in futuro, ad esempio con il progetto di recupero delle scorie in corso di realizzazione che pone AST all’avanguardia sul piano europeo. Una conferma di come il settore dell’acciaio possa essere tra i protagonisti virtuosi della transizione alla circular economy. «Ma la sostenibilità – ha concluso Burelli – per AST è anche una strategia. Perché ridurre gli impatti ambientali delle produzioni, migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse, sviluppare nuovi modelli di business socialmente responsabili è determinante anche dal punto di vista della competitività economica e del successo delle strategie aziendali”.

I dati.Sul fronte ambientale, considerando che le aziende siderurgiche hanno in genere impatti ambientali rilevanti, nel caso di Ast gli indicatori mostrano come siano già stati raggiunti risultati importanti, con un trend positivo nel corso degli ultimi anni. È così, in particolare, per quanto riguarda l’efficienza nell’uso dei materiali e dell’energia, la riduzione delle emissioni di gas serra, la riduzione dei rifiuti. In particolare, il 76,5% dei metalli utilizzati proviene da riciclo (rottami); è stato realizzato un impianto di recupero del calore per la generazione di vapore, il primo in Italia di questo tipo, che consente di risparmiare 15 milioni di tonnellate di gas ogni anno ed è in corso di realizzazione il progetto per il recupero e il riutilizzo delle scorie (oltre 300.000 tonnellate all’anno), con la società finlandese Tapojarvi. Un progetto di avanguardia in Europa, ispirato ai principi della circular economy, con un investimento di circa 60 milioni di euro. Inoltre Ast è parte del progetto Urban-Re Generation lanciato da Confindustria.

Sul fronte sociale nel corso degli ultimi anni Ast ha reagito alle difficoltà rimettendo in ordine i conti, conquistando nuovi spazi di mercato, puntando sulla qualità dei prodotti e dei servizi, sviluppando processi di innovazione. Nel 2018/19 le vendite risultano rivolte soprattutto al mercato nazionale (64%), mentre il 32% riguarda altri paesi europei e il 4% paesi extra U.E.

La quota prevalente del valore aggiunto distribuito è destinata al capitale umano (138.897.000 euro), a fronte di 4.224.000 euro al capitale finanziario, 5.905.000 euro alla Pubblica Amministrazione e 33.911.000 euro trattenuti dall’azienda per ammortamenti.